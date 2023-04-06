О том, что ни одно государство мира, попросту не должно устанавливать собственное ядерное оружие вне своих границ, а также к чему необходимо как можно быстрее принудить Россию, пишет «НБН», ссылаясь на заявление Президента Франции Эммануэля Макрона во время посещения Китая, опубликованное в TF-1.

Такой призыв прозвучал от Макрона в период проведения пресс-конференции, сразу после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. По словам Президента Франции, Москва должна исключить вероятность использования ядерного оружия против Украины. Помимо этого, Макрон резко высказался касательно планов РФ об отправке в Беларусь ядерного оружия:

Ни в коем случае не может быть допущено размещение ядерного оружия за пределами территории государств, располагающих ядерным оружием.

Лидер Франции подчеркнул, что все страны, включая и КНР, обязаны еще раз напомнить РФ о выполнении международных обязательств.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что любое оружие массового уничтожения, не может быть использовано против Украины:

Мы должны избегать конфронтации, защищать мирных жителей и детей. Мы против ядерного, биологического или химического оружия или ударов по электростанциям.

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