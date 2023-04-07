О том, что в комитете ВРУ, отвечающем за вопросы гуманитарной и информационной политики, настоятельно советуют всем народным избранникам одобрить проект постановления относительно обращения к Кабинету Министров с предложением прервать с УПЦ МП договоренности, касающиеся сдачи в безвозмездную аренду комплексов строений Почаевской Свято-Успенской лавры, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию, сделанную в официальном Facebook-аккаунте зампредседательницы этого комитета, и одновременно замруководительницы партии «Слуга Народа» Евгении Кравчук.

В частности, вышеописанный договор с УПЦ МП, касающийся бесплатной аренды Почаевской лавры, является максимально несбалансированным и абсолютно невыгодным для Украины. Кроме того, из Почаевской лавры уже сформировался некий обособленный «остров», куда закрыт доступ министерским проверкам и представителям общественного контроля.

Учитывая все эти факты, в профильном комитете парламента, обоснованно полагают, что «украинская святыня должна быть освобождена из заложников вражеской религиозной организации, путем расторжения с УПЦ МП договора безвозмездного пользования, и проведения соответствующей проверки».

Ранее мы писали, что в Сети появилось видео, как священники УПЦ МП избивают украинского военного.