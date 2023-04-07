О том, что в Кабмине начали рассматривать возможность относительно увеличения тарифов на электроэнергию с 1,44-1,68 гривны/кВт-час, как минимум до 5,5 грн гривны/кВт-час, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию портала «Цензор.НЕТ».

Как отмечают журналисты, согласно информации из их неназываемых источников, категоричное решение в Кабинете Министров пока не принято, поскольку в Офисе Президента опасаются — украинцы возмутятся подобным «скачком» тарифов, учитывая тотальное падение доходов, и это вызовет серьезное недовольство социума.

Впрочем, правительство полагает – на данный момент, за каждый кВт-час, потребителям уже необходимо платить не менее 7 гривен. Сейчас такая разница, между существующим и экономически обоснованным тарифом, гасится из доходов от генерации электроэнергии («Энергоатомом» и «Укргидроэнерго»). В энергопоставляющих компаниях, к тому же, постоянно напоминают, что им нужны дополнительные средства на восстановление инфраструктуры, поврежденной ракетными обстрелами РФ.

Кроме того, вносит свою лепту и МВФ (Международный Валютный Фонд) – открытого давления касательно пересмотра тарифов пока нет, но постоянно поднимаются вопросы, как же наше правительство собирается покрывать убытки от действующего «льготного тарифа». Таким образом, сразу по окончанию этого отопительного сезона, тарифы на электроэнергию, скорее всего, скорректируют в большую сторону.

Ранее мы писали, что в Украине изменилась стоимость некоторых коммунальных услуг.