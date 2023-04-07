О том, что оппозиционными журналистами из РФ, были разысканы в открытых источниках имена 19 688 оккупантов, которые закончили свою жизнь, пытаясь захватить Украину, пишет «НБН», ссылаясь на статистику, опубликованную «Медиазоной».

В частности, только за минувшие две недели, выяснены ФИО еще 1 665 уничтоженных российских военнослужащих, что является рекордным ростом числа погибших за время войны с Украиной. Стоит отметить, что настоящее количество «утилизированных» оккупантов – выше, как минимумЮ в несколько раз. Также, Кремль не допускает обнародования данных о количестве пропавших без вести/попавших в плен.

Но интереснее другой момент: наибольший объем среди указанных недельных потерь, касается заключенных и наемников из ЧВК «Вагнер» — именно они погибают, стараясь прорвать оборону Бахмута. В целом, росСМИ известны ФИО более 1 100 подобных особ, ликвидированных ВСУ на этом участке фронта.

Помимо всего вышеописанного, за последние 2 недели, подтверждена гибель еще 9 офицеров, в звании не менее подполковника.

Подчеркнем, что в соответствии с информацией Генштаба ВСУ, суммарные потери россиян, с момента начала полномасштабной войны, перешагнули отметку в 177 000 убитыми оккупантами.

Ранее мы писали, как в ГУР объяснили то, почему окончательное решение о контрнаступлении ВСУ будет принято в последний момент.