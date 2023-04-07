Государственный секретарь США спрогнозировал сроки контратаки Вооруженных сил Украины. По мнению американского чиновника, украинские защитники начнут масштабную военную операцию, вероятно, в ближайшие недели.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Tagesschau.

Блинкен отметил, что ответственность за управление Украиной несет ее глава Владимир Зеленский, поэтому решение о деоккупации временно захваченного россиянами Крыма должен принимать Киев. При этом президент должен быть открыт для воли народа, поскольку это демократическая страна.

Госсекретарь добавил, что Америка вместе с союзниками обязались поддерживать украинцев и защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность их страны, что включает помощь в проведении контрнаступления.

Ранее военный эксперт назвал два ключевых фактора успешной контратаки ВСУ.