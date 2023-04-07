О том, что техническими специалистами из РФ, вероятно, были намеренно выведены из строя эти МиГ-29, поскольку до 2022-го года, российский обслуживающий персонал присутствовал на авиабазе Сляч, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства обороны Словакии Ярослава Надь, опубликованное в Euractiv.

По словам Надя, хотя МиГ-29 и летали, это вовсе не означает, что истребители полностью боеспособны. Украинские техники предварительно приезжали в Словакию за неделю до отлета этих самолетов в нашу страну, привозили запчасти, и провели осмотр авиатехники, вследствие чего, в истребителях выявлены некоторые неполадки, которые, так или иначе, внесены именно российскими техспециалистами.

Полиция начала проведение расследования, основываясь на подозрениях Минобороны Словакии, и, по факту стало известно – деформированы только части двигателей самолетов, к которым имели доступ исключительно российские, а не словацкие специалисты. Впрочем, хотя данное следственное мероприятие и не доказало нанесение умышленных повреждений, в оборонном ведомстве Словакии уже «испытали потерю доверия к российским техникам в Сляче, потому что ошибки продолжали появляться в местах, до которых могли добраться только они (россияне)».

Ранее мы писали о том, над каким городом Украины закрыли небо первые словацкие МиГ-29.