О том, что на данной встрече представителей стран-членов НАТО, основным вопросом для нашей страны останется продвижение вступления в оборонный Альянс, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, прозвучавшее во время эфира телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Кулебы, вопрос, касающийся членства Украины в НАТО, является некой «жемчужиной в этой короне», поскольку любое решение, означающее, что от риторики «дверь открыта», наша страна практически переходит на «порог членства в НАТО» — весьма успешный результат.

Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства напомнил — на саммите обсудят «многие другие решения» и подготовят определенные гарантии защищенности для Украины, однако задача относительно членства в Альянсе так и будет ключевой, так как нет иного пути «обеспечить безопасность на евроатлантическом пространстве» и остановить «дальнейшую агрессию» РФ против нашей страны.

Ранее мы писали, что Кулеба рассказал, какой признак свидетельствует об уверенности россиян в деоккупации Крыма.