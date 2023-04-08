О том, что недавние растиражированные сообщения, касающиеся якобы «утечки» секретной документации западных союзников, не более, чем банальная игра спецслужб РФ, пытающихся любыми средствами «внести раскол», пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в официальном Twitter-аккаунте советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, основными задачами подобных лживых сообщений, являются:

отвлечение внимания;

вызов сомнений и взаимных подозрений;

внесение раскола.

В частности, некая составляющая в «театральной постановке» российских спецслужб – это взять данные из брифингов в открытом доступе, добавить в них фиктивные сведения/отдельные элементы перехватов, после чего эту дезинформацию и опубликовать в социальных сетях, имитируя так называемый «слив».

Ранее наш информационный портал писал о том, как обнародование секретных документов Пентагона повлияло на ожиданиях россиян.