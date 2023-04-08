О том, что на начало апреля, если провести сравнение с предыдущим месяцем, незначительно снизилась стоимость пшеничного хлеба и муки, а вот ржаной хлеб за указанный период все же подорожал, как и макароны, пишет «НБН», основываясь на данных ценового мониторинга, опубликованного в «Минфине».

В первые 7 дней апреля, за целый пшеничный батон, в украинских супермаркетах просили 31,99 гривны/650 грамм, хотя в еще марте, средняя стоимость составляла 32,10 гривны. За нарезной батон, весящий 600 грамм, сейчас необходимо заплатить от 35,93 гривны (цена не изменилась).

Ржаной хлеб «Украинский Столичный», весом в 0,950 килограмма, который в марте стоил 36,28 гривны, в этом месяце подорожал до 38,08 гривны, а «Бородиновский», весящий лишь 0,3 килограмма – стал стоить вместо 29,97 гривны уже 30,10 гривны.

Средняя стоимость 1 килограмма муки за один месяц упала на 0,75 гривны: в марте муку продавали по 22,95 гривны/килограмм, а в апреле — по 22,20 гривны/килограмм.

Также, удорожали макароны — с прошлого по этот месяц, средняя цена подросла на 0,09 гривны — с 30,26 гривны/килограмм до 30,35 гривны/килограмм.

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