О том, что Национальному Банку Украины, похоже, предоставят особые права на закрытие или инициацию процесса национализации любого финансового учреждения, в отношении собственников которого, введены определенные ограничения, пишет «НБН», ссылаясь на информацию к проекту закона №9107-1, опубликованную на официальной странице Верховной Рады.

Отметим, что в Украине уже вступил в силу аналогичный закон, в соответствии с которым, системно важные банки, вместо ликвидации, станут национализировать. То есть по факту, государство может на бесплатной основе отбирать некоторые финучреждения, если их собственники довели свой бизнес до процедуры банкротства.

Как стало известно, сейчас дело касается банков, не работающих «прозрачно», то есть использующих схемы минимизации налогообложения, отмывающих средства и тому подобное. Ранее это затрагивало небольшие региональные банки, названия которых упоминались в расследованиях относительно уклонения от уплаты налогов или обналичивании «безнала».

Впрочем, согласно потенциальным изменениям, указанным в проекте закона №9107-1, Нацбанку, скорее всего, позволят закрывать/выводить с общего рынка любой системно важный банк, если против его владельца/владельцев действуют санкции.

Ранее мы писали о том, сколько будет стоить Украине разминирование территорий.