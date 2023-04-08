О том, что с пятницы, 7-го апреля, в правительстве нашей страны подняли цены акцизных марок на спиртосодержащую продукцию и табачные изделия, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию, размещенную Кабинетом Министров Украины.

В Кабмине одобрили поправки к «Положению об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировке алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах». Этим решением пересмотрели суммы оплаты за марки акцизного сбора на алкогольные напитки/табачные изделия/жидкости, которые используют в электронных сигаретах, что, как утверждают в правительстве, вызвано необходимостью покрыть затраты, связанные с изготовлением наклеек, а также их хранением и продажей.

В соответствии с постановлением, с этого дня, оплата за одну акцизную марку составит:

для алкогольных напитков — от 0,35 гривны, то есть цена марки станет больше на 0,16 гривны;

для табачных изделий/табачных изделий для устройств электрического подогрева с электронным управлением/жидкостей, которые применяются в электронных сигаретах — от 0,16 гривны (плюс 0,07 гривны).

Ранее мы писали, что после завершения текущего отопительного сезона, украинцы будут платить за электричество намного больше.