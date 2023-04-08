О том, что в нашей стране по-прежнему сохраняется угроза относительно последующих ударов российскими ракетами, на достаточно высоком уровне, поскольку на различных аэродромах РФ, в боевую готовность приведено, как минимум, 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, прозвучавшее в период проведения телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, никуда так и не исчезла «дальняя и стратегическая авиация» захватчиков, так как ее «рассредоточили по разным аэродромам». Речь идет о самолетах Ту-95МС, которые способны нести на борту ракеты с дальним радиусом действия, потому украинцам стоит внимательнее относиться к сигналам воздушной тревоги.

Впрочем, не так давно, от секретаря СНБО Алексея Данилова, прозвучала более позитивная информация — запасы ракет у Российской Федерации снизились до максимальной, «критической» отметки.

Ранее мы писали, что Россия провалила «зимнюю операцию» против Украины.