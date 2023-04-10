О том, что правительство Южной Кореи желает обсудить с Белым Домом так называемую «утечку» секретной документации Пентагона, в которой подробно описываются не только частные переговоры относительно войны РФ с Украиной, пишет «НБН», ссылаясь на материал Sky News.

В Сеуле подтвердили, что властям известно об «утечке тайной информации», и южнокорейские госструктуры хотят перейти с Вашингтоном к «вопросам, возникшим в результате утечки информации». Вызвано это тем, что в одном из попавших в Сеть документов, содержались конфиденциальные детали, касающиеся внутренних дискуссий между высокопоставленными чиновниками Южной Кореи, в частности требований Вашингтона к Сеулу о поставках боеприпасов в Украину.

Например, в недатированном документе утверждается: Южная Корея выразила согласие оказать помощь США артиллерийскими снарядами, при условии, что «конечным потребителем» станут исключительно американские военные, поскольку корейские госчиновники беспокоились — боеприпасы могут внезапно попасть в Украину.

Ранее мы писали, какие секреты США могут быть раскрыты вследствие вышеописанной «утечки» из Пентагона.