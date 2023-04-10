О том, что с мая по сентябрь, в нашей стране автоматически рассчитывают и выплачивают субсидии на неотапливаемый сезон, но некоторым украинцам следует обратиться в ПФУ ради правильного оформления субсидии, пишет «НБН», ссылаясь на официальную странице Пенсионного Фонда Украины.

В частности, опять посетить ПФУ с пакетом документации (новые заявления и декларации о доходах) нужно, если:

среди жильцов домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

членами домохозяйства арендуется жилье и оплачивается «коммуналка»;

число фактически проживающих зарегистрированных лиц в доме ниже, чем количество официально зарегистрированных;

в домохозяйстве испытывается нужда в получении соцпомощи для приобретения сжиженного газа/твердого и жидкого печного бытового топлива на неотапливаемый сезон.

Отметим, что при начислении субсидии, обязательно учтут совокупные доходы за 3-й и 4-й кварталы предыдущего календарного года.

Ранее мы писали, как в ПФУ объяснили новые требования для получения пенсии.