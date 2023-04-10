О том, что со следующего месяца, курс доллара США в наличном сегменте, похоже, вырастет, и это напрямую связано с переходом к предыдущей системе налогообложения в июле, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную главой аналитического отдела «SenseBank» Алексеем Блиновым, опубликованную в «Forbes-Украина».

По словам Блинова, возврат к довоенной системе уплаты налогов на автотопливо, запланированный на 1-е июля, уже через месяц вызовет ажиотажный ввоз горючего в нашу страну по старой стоимости. Предполагается, что это частично отразится и на дополнительном спросе в наличном секторе: в мае иностранная валюта в «обменниках», вероятно, будет дороже, чем на данный момент.

Стоит отметить, из-за стабилизации наличной национальной валюты сейчас, спрос на валютные «3-месячные» депозиты с марта просел в 10 раз: с 200-300 млн долларов в октябре-феврале до около 20-30 млн долларов. Таким образом, в апреле курсы различных валют в обменных пунктах фактически уравнялись с ценой безналичного доллара в банковских учреждениях.

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