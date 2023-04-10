О том, что российские захватчики повысили темпы использования боевых дронов вдоль всей линии соприкосновения на фронте, и это указывает на вероятность подготовки врага к последующей атаке, пишет «НБН», ссылаясь на слова спикера ОК «ЮГ» Наталии Гуменюк, прозвучавшие в эфире телемарафона на YouTube-канале «1+1».

По словам Гуменюк, российские БПЛА по-прежнему активны, и то, что эти средства осуществляют сбор данных, говорит — враг в поиске новых способов дистанционного поражения. Оккупанты собирают информацию, касающуюся того, какая разновидность удара была бы максимально эффективной. Таким образом, «активизация БПЛА вдоль линии и побережья говорит о том, что вполне вероятно могут быть подготовлены какие-то атаки».

Но есть один весьма положительный момент — российские БПЛА, спустя год боевых действий, стали отличаться гораздо более низким качеством сборки, судя по всему, благодаря действию многочисленных санкций. Впрочем, спикер ОК «ЮГ» уточнила — «недооценивать врага нельзя».

Ранее наш информационный портал писал, что оккупантам обещают дополнительные бонусы за повреждение или уничтожение танков, которые передали ВСУ страны НАТО.