О том, что в Верховной Раде Украины практически в едином порыве одобрили возвращение военнослужащим начисления доплат в 30 000 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в Telegram-канале народного депутата Алексея Гончаренко.

Как видно на опубликованном фото табло с результатами из ВРУ, «за» проголосовали 277-м нардепов. Стоит уточнить, что подобные надбавки обещают выплачивать до самого завершения периода военного положения. Кроме того, доплаты вернули не только военнослужащим, но и специалистам ГСЧС, а также правоохранителям.

Напомним, что в феврале 2023-го года, в правительстве изменили подход к алгоритму расчетов дополнительных денежных выплат военнослужащим в тыловых подразделениях: начисления «привязали» к районам пребывания бойцов, включая сложность и специфику исполняемых боевых/специальных задач.

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