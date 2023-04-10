На днях бывший глава РФ отличился очередным истеричным постом в соцсетях об Украине. Медведев заявил, что наша страна вскоре исчезнет, поскольку «никому не нужна» и в ее «предсказуемом разделе» примет участие Польша, информирует «НБН».

Представитель Варшавы, комментируя высказывания заместителя главы Совета безопасности РФ, отметил, что этот сообщение «тот самый давний бред» политика. По словам Жарина, соратник Путина «как заезженная пластинка», в творении которого ничего нового нет.

Представитель польского правительства добавил, что в действительности все видят, как «никому не нужные» украинцы прекрасно противостоят вторжению государства-террориста.

Отметим, что Медведев своими фантазиями о будущем Украины поделился в «недружественной» РФ соцсети Twitter. Владелец микроблога Илон Маск объяснил, почему не спешит удалять скандальное сообщение российского политика.