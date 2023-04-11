Об этом пишет «НБН«, ссылаясь на данные «The Washington Post«.

Если верить сведениям источника, то согласно «слитым» документам правительство Египта планировало изготовить для армии Российской Федерации 40 тысяч ракет.

В документах говорится о том, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси отдал приказ своим подопечным изготовить для армии Российской Федерации 40 тысяч ракет. Данную информацию правительство страны пыталось держать в тайне от всех, об этом свидетельствуют данные о переговорах президента страны Сиси с другим высокопоставленным египетским чиновником. Помимо этого во время разговора они также упоминали поставки пороха и артиллерийских снарядов в Россию. Всю информацию, согласно документам президент Сиси приказал держать в тайне, чтобы страны Запада ни в коем случае не смогли узнать правду.

Примечательно, что Египет является одним из немногих африканских союзников США, помимо этого страна ещё довольно часто получает помощь от американцев.

Следует отметить, что мы также писали о том, что в Минобороны рассказали о наступлении оккупантов на Донбассе.