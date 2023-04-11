О том, что в парламенте готовят поправки к действующему законодательству, согласно которым, увеличат доплаты по уходу за несовершеннолетними с инвалидностью, пишет «НБН», ссылаясь на проект закона №9160, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Согласно ЗУ «О государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», сейчас в Украине доплачивают гражданам, ухаживающим за ребенком с инвалидностью, за исключением подгруппы «А» (1-я группа):

с детьми, возрастом до 6 лет — 50 процентов прожиточного минимума для несовершеннолетних в этом возрастном диапазоне;

с детьми, возрастом от 6 до 18 лет — 50 процентов прожиточного минимума для несовершеннолетних в этом возрастном диапазоне.

В частности, в соответствии с ЗУ «О Госбюджете Украины на 2023-й год», фиксируется прожиточный минимум для детей до 6 лет в 2 272 гривны, а для детей от 6 до 18 лет — 2 833 гривны. То есть, в текущем году, оплата ухода за ребенком с инвалидностью, возрастом до 6 лет – 1 136 гривен, а для детей от 6 до 18 лет – 1 415,5 гривны.

Если новый документ будет одобрен ВРУ, то надбавки по уходу за детьми, со 2-й по 3-ю группу инвалидности, повысят до 100 процентов, а для 1-й группы – на 200 процентов от прожиточного минимума.

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