О том, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки получили обоснованное законом право на отправку украинцам повесток, вне зависимости от населенного пункта, в котором гражданин состоит на воинском учете, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Кабинета Министров Украины.

В частности, в правительстве разрешили представителям ТЦК вручать повестки военнообязанным независимо от места их постановки на воинский учет, при этом, допускается оповещать, а потом и призывать в ВСУ:

лиц, имеющих офицерское звание;

лиц, являющихся резервистами на время действия особого периода (зачисленных в так называемый «военный оперативный резерв»).

Впрочем, есть и определенные исключения, которые касаются военнообязанных и резервистов Службы Безопасности Украины, а также Службы Внешней Разведки.

Кроме того, Кабмин снял с территориальных центров комплектования и социальной поддержки ответственность за выполнение задач по подготовке и ведению территориальной обороны.

Ранее наш информационный портал писал, что адвокат рассказал, имеют ли право военные проверять на улице документы и задерживать украинцев.