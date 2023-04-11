О том, что как отреагируют австрийские правоохранители в случае, если Путин окажется на территории их страны, пишет «НБН», ссылаясь на заявление министра по делам Европейского Союза и Конституции в правительстве Австрии Каролины Эдтштадлер, опубликованные в местном издании Tagesspiegel.

В частности, власти Австрии соблюдут взятые на себя обязательства относительно исполнения международного права и уголовному права. По словам Эдтштадлер, она была судьей по уголовным делам «на своей гражданской работе, и выдача международного ордера на арест от Международного Уголовного Суда» означает – если Путин только «ступит на австрийскую землю, то должен быть произведен арест».

Стоит напомнить, что не так давно, касательно обязательного ареста Путина на собственной территории, уведомляли в Германии, но вот в Венгрии отказались как-либо воздействовать на президента РФ, даже если тот въедет в их страну, поскольку правительство Виктора Орбана не замечает для этого никаких законных оснований.

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