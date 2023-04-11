О том, что страны-союзники, вполне могут передать Воздушным Силам ВСУ истребители западного образца уже в эти оставшиеся весенние месяцы, пишет «НБН», ссылаясь на заявление Минобороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, опубликованное в издании Le Figaro.

В оборонном ведомстве Дании полагают, что данные поставки могут начать сразу после того, как Словакия и Польша завершат отправку своих МиГ-29 в нашу страну. Впрочем, сначала нужно консолидировать усилия с прочими государствами-членами НАТО, и быстрее перейти к полноценному «диалогу с американцами».

Задержка вызвана и тем, что в Дании не собираются начинать поставки самостоятельно, поскольку им «придется реализовать это с несколькими странами». Таким образом, похоже, что вышеописанное решение примут в ближайшее время, «до летних каникул», и, в «в краткосрочной перспективе».

Отметим, что в соответствии с открытыми данным, на вооружении Дании есть исключительно истребители типа «F», и по этой причине, справедливо утверждать — министр обороны говорит именно о F-16.

Ранее мы писали о том, обсуждала ли Болгария безвозмездную отправку МиГ-29 Украине.