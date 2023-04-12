О том, что поправка, за которую проголосовали в Верховной Раде, касающаяся возвращения надбавок не только военнослужащим, вовсе не гарантирует проведения подобных начислений, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы парламентского комитета, отвечающего за вопросы финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, прозвучавшее на YouTube-канале «Радіо Свобода».

По словам Гетманцева, поправка Дмитрия Разумкова к законопроекту №8312, предлагает поднять расходы для выплат военнослужащих в Украине, не указывая фактический источник средств. В частности, начисление надбавок потребует отчислений из бюджета на 154 млрд гривен, а за счет сокращения зарплат госслужащим до 67 000 гривен, можно получить не более 2,5 млрд гривен.

Таким образом, глава профильного комитета ВРУ утверждает, как только госбюджет сможет отыскать 98 процентов вышеуказанной разницы между расходами и доходами, тогда и начнут выплачивать по 30 000 гривен, обещанных не только военнослужащим, но и работникам ГСЧС или правоохранителям.

Кроме того, Гетманцев подчеркнул, что ожидает, как от инициатора корректирования законопроекта, так и от министра финансов Украины «расчетов по выполнению этой поправки»:

И если соответствующие источники есть, если они найдутся, безусловно, обязательно мы поддержим.

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