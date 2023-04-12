О том, что в июле текущего года, некоторые украинцы могут рассчитывать на рост пенсий от 20 процентов, пишет «НБН», ссылаясь на анализ материалов, опубликованных на официальном сайте Министерства социальной политики Украины.

В соответствии с информацией, предоставленной социальным ведомством, начиная с этого июля пенсионные пособия проиндексируют госслужащим, научным сотрудникам и работникам органов местного самоуправления. Стоит уточнить, что индексация для всех пожилых граждан одинакова — 19,7 процента, но сумма увеличения, в денежном эквиваленте, для каждого украинца предусматривается различная, поскольку зависит от базового размера пенсии.

Отметим, что после мартовской индексации, не менее 10 млн украинцев, увидели в своих пенсиях, в среднем, увеличение сумм на 600 гривен. При этом, военным пенсионерам и ликвидаторам катастрофы на ЧАЭС, государство выплатило, в качестве повышения, от 1 000 гривен.

Напомним, что с апреля автоматически пересчитали суммы пенсионных выплат для пожилых граждан, продолжающих официально работать, но начислят эти денежные средства не ранее, чем с июня 2023-го года.

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