О том, что ПФУ позволят размещать обновленную информацию относительно любого бытового потребителя, и как это повлияет на темпы начисления субсидий, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Предполагается, что решение комиссии-регулятора, позволяющее публиковать данные об украинцах, затронет компании, которые предоставляют нижеуказанные коммунальные услуги:

электроэнергию;

водоснабжение/водоотвод;

природный газ.

В НКРЭКУ уверены, что открытая для ознакомления актуализированная информация по всем бытовым потребителям, существенно облегчит и увеличит темпы последующей автоматической обработки и сверки данных:

Такой механизм направлен на максимальное упрощение процедуры обращения и быстрое принятие решения о предоставлении соцвыплат (теперь получатель субсидий/льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг может не тратить время на поиск той или иной информации/заполнять бланки/стоять в очередях/долгое время ждать решения).

Ранее мы писали, что в Минагрополитики рассказали, насколько подешевеют яйца после Пасхи.