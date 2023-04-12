О том, что бытовым потребителям Украины теперь станут вносить в платежки не только стоимость полученного «голубого топлива», но и цену за его доставку, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины».

Как утверждают в государственной компании-поставщике газа, подобные изменения вызваны многочисленными просьбами украинцев, и в ближайшее время, «Нафтогаз» совместно с «Газораспределительными сетями Украины», объединят все бумажные квитанции, и в новом документе появятся графы с оплатами как за потребление, так и за распределение газа.

В частности, начиная с этого апреля, всем клиентам «Нафтогаз Украины», включая тех, кто подключен к Кропивницкому филиалу «Газораспределительных сетей», «Днепрогазу», «Харьковгазу», «Харьковгоргазу», «Криворожгазу» и «Донецкоблгазу», будут отправлены вышеописанные счета за март, весьма «удобные и комфортные», поскольку каждый реквизит, индивидуальный QR-коды и сопутствующая информация относительно вариантов передачи показаний/платы, уже доступна в одном месте.

Впрочем, в персональном кабинете на странице «Нафтогаза», электронные квитанции останутся без каких-либо новшеств.

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