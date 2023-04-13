О том, что различные американские правоохранительные, включая и военную разведку, приступили к масштабному расследованию данной утечки конфиденциальной документации из Пентагона, пишет «НБН», ссылаясь на заявление Президента США Джозефа Байден, сделанное во время посещения Ирландии, и размещенное в официальном Twitter-аккаунте репортерки Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

По словам журналистки, Министерство Юстиции США, совместно со спецслужбами, начали глобальные следственные мероприятия, касающиеся «слива» материалов Пентагона, и уже приближаются к полному раскрытию дела. Впрочем, Байден подчеркнул, что он больше беспокоится о самом факте распространения этих документов, чем об их содержании.

Стоит отметить, что и от главы Пентагона Ллойда Остина поступал аналогичный «месседж» – Белый Дом весьма серьезно относится к публикации секретных документов, и потому обещает «перевернуть каждый камень» до того момента, пока не будет обнаружен «источник утечки».

Ранее мы писали, что стало известно, кто может быть ответственен за «слив» секретных данных в Сеть.