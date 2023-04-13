О том, что в соответствии с опубликованными данными об усредненных потребительских ценах на товары и услуги за март 2023-го года, заметно не только существенное подорожание некоторых овощей, но и падение стоимости круп, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, доступную на официальной странице Государственной службы статистики Украины.

В соответствии со сведениями статистического ведомства, если провести сравнение с минувшим февралем, капуста стала дороже на 60,2 процента — до 22,2 гривны/килограмм, морковь на 37,5 процента — до 39,6 гривны/килограмм, а лук удорожал на 23,2 процента — до 52,1 гривны/килограмм. Также, попросят побольше заплатить и за яблоки: рост составил 12,1 процента — до 18,5 гривны/килограмм.

Впрочем, есть и позитивные новости: гречневая крупа подешевела на 5,1 процента — до 62,4 гривны/килограмм, как и прочие крупы.

Ранее наш информационный портал писал, что эксперт рассказал, какие продукты могут подешеветь в Украине вскоре после Пасхи.