О том, что произойдет с ценами на привычные продукты питания, пишет «НБН», ссылаясь на слова замглавы «Всеукраинского аграрного совета» Дениса Марчука, опубликованные изданием «Новини-Live».

Помимо постоянных перебоев с энергоснабжением, вызванных постоянными ракетными атаками оккупантов, на стоимость продуктов питания, которые за последний год удорожали, в среднем, на 34 процента, влияет и высокий спрос потребителей. По мнению Марчука, интерес украинцев к определенным продуктам продлится исключительно до Пасхи, потому как именно в последнюю неделю перед праздниками наблюдается пик закупок продуктов питания, а ситуация с энергосистемой в Украине относительно наладилась.

Таким образом, в ближайшее время вероятно снижение цен на некоторые продукты, в частности, на куриные яйца и овощи. Предполагается, что из-за прихода весьма теплого времени года, производство яиц нарастят не только аграрии, но и домашние хозяйства. Кроме того, и некоторые виды овощей, ближе к концу мая, тоже станут дешеветь, так как пойдет урожай из открытого грунта.

Например, обычному луку, рекордно подорожавшему за последний месяц, в мае уже придет на замену более дешевая дорогая «озимая» разновидность. Помимо этого, после значительного потепления в июле, цены снизятся еще больше, как минимум на 30 процентов.

Вызвано это тем, что государство начало понемногу компенсировать дефицит данной продукции, запустив программы по поддержке малых фермерских хозяйств, включая дотации из бюджета для садоводства.

Ранее мы писали о том, какие продукты в Украине значительно подорожали за последний месяц.