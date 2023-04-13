О том, что скорость победы нашей страны полностью зависит от темпов и объемов разнообразной финансовой поддержки, предоставляемой странами-партнерами, а ежедневные потери от полномасштабной агрессии РФ несколько снизились, и это говорит о некоторой стабилизации обстановки, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы финансового ведомства Сергея Марченко, опубликованное на официальной странице Министерства Финансов Украины.

По словам Марченко, по причине героических усилий защитников Украины, включая освобождение существенной части захваченных территорий, каждодневный ущерб от боевых действий уменьшился до 370 миллионов долларов США в день, вместо 1,1 миллиарда долларов США в день, как фиксировалось в самом начале полномасштабной войны.

Также, стоит напомнить, что для масштабного восстановления Украины, без учета временно оккупированных территорий, пока потребуется не менее 411 миллиардов долларов США, но так как война не закончилась, данная сумма может вырасти значительно.

Ранее наш информационный портал писал, что Киев оценивает общие финансовые потери от российской агрессии суммой от 700 до 800 миллиардов долларов США.