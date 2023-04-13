О том, в течение какого времени, граждане смогут рассчитывать на получение денежных средств, учитывая момент подачи заявления на выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в частности, соцпомощи на проживание, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Министерства социальной политики Украины.

Перевод средств из бюджета для ВПЛ, осуществляется «Ощадбанком» каждый месяц: до 3-го, 13-го и 23-го числа. То есть, только один раз в месяц, совершается указанная выплата, если требуемая информация указана в реестре ВПЛ для начисления таких соцпособий.

Однако, сроки зачисления зависят от того, когда именно «Ощадбанк» перечислит деньги в определенный банк (отмеченный получателем), поскольку только после этой транзакции, необходимые средства от Минсоцполитики успешно пополнят счет, внесенный гражданином при подаче заявления.

Отметим, что в ситуации, когда гражданин подал заявление на соцпомощь, но она не поступает более 2-х месяцев, стоит обратиться в органы социальной защиты населения, в которых получалась справка ВПЛ. Также, иногда банк не в состоянии своевременно перечислить средства на счет получателя, так как обнаружилась ошибка в ранее сформированном заявлении.

Напомним, что украинцам, получившим официальный статус ВПЛ, каждый месяц начисляется пособие размером:

2 000 гривен — лицам от 18-ти лет;

3 000 гривен — лицам с инвалидностью и детям.

Впрочем, если на карту так и не пришли указанные выплаты ВПЛ, нужно обратиться:

по номеру «горячей линии» (15-48);

в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38-066- 813-62-39);

в управление соцзащиты населения.

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