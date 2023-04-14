О том, что в Европейской Комиссии решили — после завершения войны РФ с Украиной, «замороженные» резервы Центробанка России необходимо вернуть стране-агрессору, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Die Welt.

Как следует из неопубликованного внутреннего документа исполнительного органа Евросоюза, передача Киеву средств российского банка-регулятора (а это не менее 300 миллиардов евро), для возрождения нашей страны, как ранее предлагали в Еврокомиссии, абсолютно невозможно, с точки зрения законодательных норм.

Кроме того, государства-члены ЕС не в состоянии и арестовать частные активы, исходя только из того, что их владельцы попали под действие санкций, поскольку для подобной конфискации, нужно собрать доказательства относительно участия подсанкционных лиц в преступной деятельности/ отмывании денег/коррупции/наркоторговле/терроризме. Также, доказать связь «замороженных» активов с конкретным человеком весьма сложно, так как такое имущество практически всегда записано на подставных лиц, не внесенных в санкционные списки.

Впрочем, в Еврокомиссии предложили альтернативное решение — создание специального фонда из «замороженных» российских активов: управление данными средствами и инвестирование их в краткосрочной перспективе, позволит направить некоторую прибыль Украине.

Ранее мы писали, что в Минфине рассказали, на какую сумму РФ ежедневно наносит материальный ущерб Украине.