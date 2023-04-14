О том, что в нашей стране некоторых предпринимателей могут оштрафовать на немалые суммы по причине изменений в «Налоговом кодексе», которые вступили в силу уже в апреле, пишет «НБН», ссылаясь на соответствующий закон №2888-ІХ, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, в вышеуказанном законе указано, что в отношении всех физлиц-предпринимателей (ФЛП) и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, вводится обязательство, касающееся своевременного оповещения о собственном статусе банков, финучреждений, небанковских поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег, если у них открыты счета/электронные кошельки.

В той ситуации, когда предприниматель не сообщит о данном статусе при открытии счета/электронного кошелька, он будет вынужден выплатить штраф в пользу госбюджета. Каждый подобный случай отказа от такого уведомления, оценивается государством в 680 гривен.

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