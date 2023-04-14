О том, что после начала войны России против Украины, вряд ли власти какой-либо страны на добровольной основе не будут сохранять в своем арсенале ядерное оружие, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы оборонного ведомства Алексея Резникова, прозвучавшие в период проведения «Первой Черноморской конференции безопасности», которая транслировалась на YouTube-канале ICTV.

По словам Резникова, в соответствии с «Будапештским меморандумом», Украина добровольно передала как минимум третий по величине ядерный арсенал в мире, предполагая в ответ получить определенные гарантии безопасности. Однако, если сделать по-настоящему честные выводы, «после того, что случилось» с нашей страной, вряд ли «кто-либо или когда-либо еще согласится добровольно отказаться от ядерного оружия».

По мнению главы Минобороны Украины, любое правительство «напротив сделает все, что в его силах, чтобы получить ядерное оружие любыми средствами».

Ранее наш информационный портал писал, что Резников рассказал о судьбе затонувшего крейсера «Москва» сразу после победы Украины.