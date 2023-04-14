О том, что уже этой весной, в правительстве Украины планируют увеличить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, разделив их на несколько категорий, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Экономической правды».

В частности, на данный момент, Кабмин изучает возможность разбивки всех потребителей на две группы — на тех, кто «сжигает» менее 1 000 кВт/час, и на тех, кто потребляет гораздо больше. Предлагаются и прочие варианты, и по этой причине, финальное решение пока не принято. Впрочем, самые высокие шансы дают алгоритму, разделяющему потребителей зависимо от объема использованной электроэнергии:

до 1 000 кВт/час ежемесячно — тариф либо останется на старом уровне, либо же вырастет на 30-40 процентов;

от 1 000 кВт/час ежемесячно — цену повысят до среднерыночной (6,2 гривны за кВт/час, с «заморозкой» этой стоимости примерно на 12 месяцев).

Таким образом, отталкиваясь от оценок Минэнерго, для более 75 процентов украинцев, потребляющих до 250 кВт/час электроэнергии в месяц, стоимость поставки электроэнергии может вырасти незначительно, в среднем, до 2,1 гривны за 1 кВт/час.

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