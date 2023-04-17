О том, что так называемый поставщик «последней надежды», приступил к найму частных специалистов, которые станут требовать просроченную оплату за использованное «голубое топливо», уже потратив на такие жесткие меры около 880 000 гривен, после соответствующей победы компанией «Кредит Борг Солюшнз» определенного тендера, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Обозревателя».

В частности, «Кредит Борг Солюшнз» осталось только завершить исправление документации относительно своего числа сотрудников, и, в ближайшие дни, всех должников, не заплативших за использованный газ, станут интенсивно обзванивать коллекторы. Отметим, что данная организация по сбору задолженностей, с которой и будет тесно сотрудничать «Нафтогаз», присутствует на рынке под брендом «Сreditdebt».

Потребителям-должникам уже обещают поиск их родственников/знакомых в социальных сетях, с проведением последующих «встреч». Впрочем, пока о поступлении каких-то негативных угроз или обнародовании персональных данных должников в Сети речи не идет, по крайней мере на данный момент, но, зная методы работы коллекторов, не стоит ожидать «мягкого» урегулирования возникших вопросов.

Ранее мы писали, что в «Нафтогазе» анонсировали введение новых платежек за поставку газа.