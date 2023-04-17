О том, что Россия рассматривает обстрелы Украины как приоритетный способ получения искусственного преимущества, отсутствующего на фронтовых участках, но вскоре все может кардинально измениться, пишет «НБН», ссылаясь на заявление руководительницы Объединенного координационного пресс-центра ОК «Юг» Натальи Гуменюк, прозвучавшее в эфире единого телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, захватчики станут применять высокоточное оружие исключительно по определенным объектам, поскольку начнут экономить. Подобное оружие ВС РФ предпочитает применять «по конкретным целям, конкретным объектам, чтобы иметь соответствующий результат».

Впрочем, всем известны случаи, когда оккупанты обстреливали абсолютно мирные населенные пункты: в Одесской области семь «Калибров» «прилетели» в школу, уничтожили дом культуры так как россияне, «тогда имели такую ​​возможность — «роскошествовать», а сейчас, все же, у них запас ракет приблизился к критическому, поэтому, скорее всего, будут экономить».

Кроме того, спикерка ОК «Юг» рассказала о намерениях неприятеля, касающихся запуска серийного производства ракет типа Х-50, и отметила, что защита Украине «потребуется еще в течение определенного времени»:

Но вывод такой, что санкции работают – если россияне возрождают то производство, которое может обходиться без подпавших под санкции компонентов. Но санкции нужно усиливать, в том числе и для того, чтобы и это производство было остановлено.

Ранее мы писали, что в Воздушных Силах рассказали, что РФ будет применять для ударов по Украине.