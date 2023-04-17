О том, что даже на эти Пасхальные празднества, Кремль не воздержался от атак по Украине, отбросив собственные многочисленные заявления относительно исключительной российской религиозности этой нации, пишет «НБН», ссылаясь на категоричное сообщение, опубликованное в официальном Twitter-аккаунте советника руководителя Офиса Президента Украины Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, россияне являются столь же «ревностными христианами», насколько и «миротворцами», а настоящая религия, которой следует Россия, — это убийства, изнасилования и мародерство. Кроме того, советник главы ОПУ в очередной раз напомнил то, что в текущие Пасхальные праздники, армия РФ нанесла ракетный удар по Славянску, а также цинично разрушила храм в Запорожской области и целые кварталы в Никополе.

Таким образом, Подоляк обоснованно полагает:

У этой нации нет Бога, есть только «бункерные идолы».

Ранее наш информационный портал писал, что Папа Римский в очередной раз заговорил о «примирении» украинцев и россиян.