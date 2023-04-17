В своей воскресной проповеди Папа Римский поздравил христиан с праздником Пасхи, упомянув о войне, которая продолжается в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на Vatican News.

По словам понтифика, верующие скорбят о жестокости, которая сеет смерть в ужасающих формах, и просят у Господа, чтобы мир больше не переживал ужасы такого насилия.

Также Франциск пожелал, чтобы Господь пребывал с украинцами и россиянами, помогая им «помириться». Отметим, что во время пасхальной мессы 7 апреля глава Католической церкви также молился за мир в нашей стране, не забыв и о гражданах государства-террориста.

Кроме того, в этом году Ватикан хотел, чтобы во время Крестного пути несли крест украинский и российский подростки, в 2022 году это сделали две женщины, одна представляла Украину, а вторая – РФ. Такое решение Святого Престола возмутило наших граждан.

Напомним, что в марте понтифик отреагировал на «изгнание» УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры.