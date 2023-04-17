О том, какие погодные условия вероятны в Украине до прихода уик-энда, а также где потеплеет до рекордных +20 градусов по Цельсию, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт «Укргидрометцентра».

Согласно информации синоптиков, в ближайшую ночь, на Закарпатье и Прикарпатье, а с наступлением завтрашнего дня, и на всей территории Украины — небольшие дожди. Температурные показатели, в темное время суток, составят от +3 до +8 градусов по Цельсию, а в светлое — от +11 до +16 градусов по Цельсию. При этом, только в Закарпатской области и на Крымском полуострове – максимальные +17…+20 градусов по Цельсию.

В среду, 19-го апреля, в западной части Украины — незначительные, в южной, а днем и в центральной или восточной — умеренные дожди, но на остальной территории нашей страны – сухо. Температура воздуха останется практически прежней.

В четверг, 20-го апреля, в Украине снова предсказуемые дожди, а дневная температура воздушных масс не поднимется выше +7…+12 градусов по Цельсию, за исключением юга и Закарпатья — здесь до +15 градусов по Цельсию.

В пятницу, 21-го апреля, продолжится выпадение небольших осадков, а в Карпатских горах – неожиданный мокрый снег. Кроме того, кое-где, возможны грозы, и исключительно в западных и северных регионах — без значимых осадков. Отметки на термометрах в ночь – от +2 до +8 градусов по Цельсию, а днем — от +10 до +16 градусов по Цельсию, и снова в Закарпатской области — до +19 градусов по Цельсию.

Ранее мы писали, что метеорологи предупредили, какая погода будет в Украине на Пасхальные праздники.