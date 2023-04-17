О том, что журналисты получили доступ к более, чем сорока, «просочившимся» разведдокументам, раскрытым около 3-х недель назад, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Newsweek.

В частности, «дата планируемого контрнаступления» была выставлена на 30-е апреля текущего года, но этот день указан только как примерный срок, когда девять, обучаемых специалистами НАТО, бригад ВСУ станут полноценно готовы. Отметим, что данная документация была в числе сразу обработанных файлов, при этом, никаких сведений от иных изданий, относительно точной даты контрнаступления, так и не «всплыло».

Кроме того, некоторые СМИ даже писали — в планы командования Украины сразу были внесены изменения из-за вышеописанного «слива». Также, в рассекреченной документации есть информация о том, что ВС РФ добились ничтожного прогресса на передовой: с июля 2022-го года, в ходе наступления на Бахмут, оккупанты продвигались, в среднем, по 2,7 километра «ежемесячно».

Ранее мы писали — генпрокурор США рассказал, что будет с задержанным подозреваемым в утечке секретных документов.