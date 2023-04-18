О том, что очередной законопроект с номером 9212, предусматривает обязательное включение всех граждан Украины в систему накопительного пенсионного обеспечения, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную на официальной странице Верховной Рады Украины.

Согласно этому документу, участвовать в обновленной пенсионной системе должны будут все работающие украинцы до достижения возраста в 55 лет, с обязательной уплатой их работодателями взносов за свой наемный персонал. В частности, законопроектом предлагается введение совмещенной модели функционирования системы накопительного пенсионного обеспечения, предусматривающей аккумулирование вкладов поначалу в альтернативных структурах Пенсионного Фонда, созданных государством в период до 31-го декабря 2025-го года. Сразу после этой даты, заинтересованные лица смогут избирать для себя любые авторизованные негосударственные «пенсионные фонды» самостоятельно, куда станут вносить средства в собственную пользу, таким образом формируя будущие накопления.

Отметим, что нанимателям необходимо будет заплатить, как взносы за сотрудников, 1 процент в 2023-м году, 1,5 процента — в 2024-м году и 2 процента — в 2025-м году от суммы зарплат, а из госбюджета направят аналогичные отчисления. Впрочем, сумма единого социального взноса (ЕСВ), который должен вносить работодатель, останется неизменной, поскольку накопительный взнос входит в ЕСВ.

Кроме того, если у работника есть желание, размер самостоятельных взносов можно увеличить, а правительство станет дофинансировать такие взносы в пределах 3 процентов от размера средней зарплаты по стране.

Ранее мы писали, что через несколько месяцев, в нашей стране снова увеличат размер пенсионных пособий, но только определенным категориям украинцев.