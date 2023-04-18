О том, что на рассмотрение парламента направлен законопроект №9209, которым будут внесены изменения в «Налоговый кодекс», предусматривающие введение определенных льгот в отношении лиц, из-за вторжения РФ понесших ущерб как в виде угона, так и в виде уничтожения автотранспортных средств, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

В частности, данным документом предлагается освободить вышеуказанных физических и юридических лиц от обложения НДС/акцизным сбором/ввозной пошлиной на автомобиль. Однако, пострадавшие граждане должны будут представить документы, подтверждающие угон/уничтожение/повреждение машины в период боевых действий. Для обоснования права особы на получения подобной льготы, принимается во внимание список территорий, на которых ведутся, либо закончились боевые действия (с указанием даты начала/даты их завершения). Также, граждане смогут воспользоваться такой льготой то число раз, которое соответствует количеству их пострадавших автотранспортных средств.

Предполагается, что вступление документа в законную силу, позволит сохранить мобильность украинцев, когда возникнет необходимость эвакуации, и поможет стабильной работе субъектов хозяйствования (юрлиц/физлиц-предпринимателей), включая восстановление их экономической деятельности и создание предпосылок для дальнейшего развития.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы снова смогут получить небольшие выплаты от ООН.