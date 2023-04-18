О том, что речь идет о суммарном пособии в 6 600 гривен (по 2 200 гривен/ежемесячно в течение 3-х месяцев), которую выплачивает подразделение ООН, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

Данная финансовая программа касается уязвимых слоев населения нашей страны, в частности, внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ), которые пострадали от войны, и вернулись на свои постоянные места проживания в выбранных областях. На такую финпомощь смогут рассчитывать семьи, ранее не получавшие никаких средств от прочих международных структур, и которые располагают доходом, не превышающим 5 400 гривен на одну особу, а также относящиеся к нижеуказанным категориям с учетом факторов уязвимости:

ВПЛ, которые переехали после 24-го февраля 2022-го года;

украинцы, не выехавшие после 24-го февраля, но пострадавшие от вторжения РФ в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской областях;

лица, которые по причине агрессии РФ были вынуждены оставить свои домовладения, но уже возвратились на основное место прописки, в том числе и из других государств.

В ООН перечислили неукоснительные требования для всех 3-х вышеперечисленных групп:

семьи с одним родителем/детьми, в возрасте до 18-ти лет/престарелыми особами (от 55-ти лет);

семьи, во главе которых одинокий/несколько одиноких пожилых людей (от 55-ти лет)/особа преклонного возраста с одним ребенком/несколькими несовершеннолетними;

семьи с одним/несколькими лицами с особыми потребностями;

приемные семьи, занимающиеся детьми без ухода/детьми, разлученными с родителями.

Все подробности относительно вышеописанной программы, в том числе и возможность участия, доступны по гиперссылке.

Ранее мы писали о том, кому из украинцев станут начислять до 800 000 гривен госпомощи.