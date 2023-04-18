О том, что на 13-й час этого вторника, 18-го апреля, Кремль увеличил количество своих кораблей-ракетоносителей в акватории Черного моря до 4-х штук, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте Оперативного Командования «Юг».

Как стало известно, на данный момент, два надводных и два подводных корабля-ракетоносителя смогут осуществить общий залп в 2️4 крылатых «Калибра». Однако, сколько именно российских кораблей сейчас проводят подобное «патрулирование» Черного моря, в ВСУ пока не уточнили.

Отметим, что ранее в Военно-морских силах ВС Украины уведомляли — по состоянию на 11 часов утра, в акватории Черного моря на боевое дежурство отправлено 11 российских кораблей, среди которых только три носителя крылатых ракет.

Ранее наш информационный портал писал, что по словам руководительницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, российские военные располагают «критически малым» числом «Калибров», и по этой причине изменят тактику их использования.