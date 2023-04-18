О том, что представители Министерства иностранных дел Великобритании полагают — единственным способом, который может помочь экстренно закончить вторжение РФ в Украину, является полная деоккупация определенных территорий, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания The Guardian.

В частности, аналитики МИД Великобритании твердо уверены — к окончательному урегулированию войны в Украине, приведет исключительно полноценный вывод кремлевским диктатором своих вооруженных сил с территории Крымского полуострова. Кроме того, дипломаты подчеркивают, что страны-союзники обязаны и далее предоставлять Украине все нужные «инструменты для завершения этой работы».

Отметим, что ранее в ГУР заявляли – российские оккупационные власти поспешно приступили к эвакуационным мероприятиям из временно захваченного Крыма, а сам полуостров, в ближайшие месяцы, точно будет освобожден.

Ранее наш информационный портал писал, что Данилов намекнул на то, что Киев еще ожидает передачи вооружения государствами-партнерами, чтобы начать контрнаступление.