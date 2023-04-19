О том, что Министерстве сельского хозяйства Венгрии заявили — с этой среды, в эту страну запрещается импортировать не менее 25-ти сельскохозяйственных товаров и зерновых культур из Украины, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Европейской правды».

В частности, с сегодняшнего дня, 19-го апреля, помимо зерновых, на территории Венгрии воспрещается торговать мукой, медом, растительным маслом и мясом из Украины. При этом, срок действия подобных санкций достаточно продолжительный — до 30-го июня 2023-го года. Отметим, что такие меры венгерские власти объясняют предсказуемо – это сделано с целью защиты местных фермеров и потребителей.

Впрочем, следует уточнить, что правительство Орбана все же не запрещает перевозку вышеуказанных продуктов через свою территории, то есть транзит пока разрешен, однако соответствующим органам дано право на проверки грузов при пересечении границы, включая отслеживание украинских товаров при помощи электронных устройств или с подключением патрулей. Кроме того, если перевозчики нарушат описанные правила, то на них наложат штраф, достигающий всей стоимости груза.

Ранее мы писали, почему Польша запрещала ввоз сельхозпродукции из Украины.