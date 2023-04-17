О том, что такие «санкции», касающиеся импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, были введены не столько против Киева, сколько направлены на защиту определенных интересов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы комитета по иностранным делам Сейма Польши Радослава Фогеля, опубликованное в местном издании PAP.

По словам Фогеля, такие меры не помешают Польше и далее оказывать всестороннюю поддержку Украине в войне с РФ, однако Варшава была вынуждена «принять меры, чтобы защитить своих производителей, своих фермеров и свой рынок». В частности, правила Европейского Союза позволяют государствам-членам принимать подобные решения в ситуациях, «в том числе, связанных с безопасностью».

Впрочем, главы Минсельхозов Украины и Польши уже начали проведение переговоров по данному вопросу. В первую очередь, затронут более тщательный контроль за компаниями-экспортерами, «чтобы опечатывание этих грузов было более надежным», и не допустят технических сложностей, «которые позже привели к недобросовестному поведению и с польской стороны».

Ранее мы писали о том, почему в Словакии запретили продавать и перерабатывать зерно из Украины.