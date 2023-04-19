О том, что армия России применяла определенные технологические наработки, пытаясь ограничить доступ ВСУ к спутникам «Starlink», который осуществлялся благодаря оборудованию, предоставленному компанией «SpaceX» Илона Маска, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Washington Post.

В частности, на протяжении нескольких месяцев, Москва ставила эксперименты со своими системами радиоэлектронной борьбы «Тобол», стараясь не допустить стабильного интернет-соединения от «Starlink» в нашей стране. Предполагается, что программа, якобы предназначавшаяся для обеспечения безопасности спутников России, может и в дальнейшем быть использована для атаки на устройства, которыми располагает ВСУ.

Впрочем, пока «SpaceX» не дает никаких комментариев, однако стоит напомнить, весной 2022-го года, Илон Маск лаконично рассказывал об аналогичных попытках Кремля: «Starlink» продемонстрировал свою устойчивость к подобным стараниям «глушения и взлома», но сейчас, вероятно, Россия снова активизировала усилия.

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